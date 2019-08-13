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Принадлежащий правительству ФРГ самолет снова вышел из строя 

Российская Газета + ещё 6 20 часов назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Из-за очередной неполадки с правительственным бортом министру иностранных дел Германии пришлось лететь в Нью-Йорк на резервном самолете. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ВВС страны.
Лайнер Airbus 321 оказался неисправен. Техническая служба выявила дефект вентиляционного клапана на крыле. Глава МИД Германии Хайко Маас полетел на заседание Совета Безопасности ООН на Airbus 319.
Что интересно, в апреле этого года именно Маас оказался на борту лайнера, у которого возникла проблема в аэропорту Нью-Йорка. Во время посадки было повреждено колесо, и воздушное судно пришлось буксировать к месту стоянки.
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Катастрофы , МИД , Совбез ООН , Германия , Нью-Йорк
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