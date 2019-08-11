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Погода в Китае: Разрушенные здания и затопленные улицы. Вся мощь супертайфуна «Лекима» обрушилась на Китай 

360tv.ru 44 минуты назад
Фото: 360tv.ru
Мощный супертайфун «Лекима» накрыл восточное побережье Китая. На территории страны был объявлен «красный» уровень погодной опасности. Скорость ветра в некоторые моменты превышала 50 метров в секунду. Тайфун сорвал крыши с многих домов, повалил деревья и линии электропередач, а также стал причиной оползней. В Сети публикуют страшные кадры буйства стихии. Подробнее о девятом в 2019 году тайфуне, который пришел в Китай — в материале «360».
Ночью, 10 августа, центральная метеорологическая служба Китая сообщила, что уже девятый в этом году тайфун «Лекима» достиг побережья материковой части восточного Китая. В провинции Чжэнцзян скорость ветра превышала 50 метров в секунду.
В воскресенье «Лекима» достигнет Шанхая и несколько ослабнет, утверждают синоптики. Пик активности тайфуна придется на города Вэньчжоу и Тайчжоу.
В городе Вэньчжоу ливень уже привел к горному обвалу. Осыпавшаяся порода перекрыла течение реки. В результате этого порядка 120 человек оказались отрезаны от цивилизации большой водой. Также оползень горных пород произошел у входа в туннель скоростной автомагистрали в провинции Чжэцзян.
Тайфун наблюдали жители китайских городов. Они публиковали фото и видео страшного буйства стихии. На кадрах видно, как тайфун срывает крыши домой, валит деревья и обрывает линии электропередач.
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Катастрофы , Погода , Китай
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