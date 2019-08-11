В Индонезии произошло новое землетрясение

У берегов Индонезии было зафиксировано землетрясение мощностью 5,6 балла, сообщает ТАСС.

Эпицентр сейсмособытия находился у берегов острова Суматра , в 85 километрах от города Париаман с населением более 90 тысяч человек. Очаг подземных толчков залегал на глубине около 50 километров.

Данных о разрушениях и пострадавших не поступало. Угроза цунами не объявлялась.

Ранее сообщалось о землетрясении, произошедшем на границе Таджикистана и Афганистана, Грузии и Азербайджана. Сейсмологи зафиксировали подземные толчки магнитудой более 5.