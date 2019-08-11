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В Индонезии произошло новое землетрясение 

Мир24 + ещё 2 1 час назад
Фото: https://mir24.tv/ / Роман Устинов
У берегов Индонезии было зафиксировано землетрясение мощностью 5,6 балла, сообщает ТАСС.
Эпицентр сейсмособытия находился у берегов острова Суматра, в 85 километрах от города Париаман с населением более 90 тысяч человек. Очаг подземных толчков залегал на глубине около 50 километров.
Данных о разрушениях и пострадавших не поступало. Угроза цунами не объявлялась.
Ранее сообщалось о землетрясении, произошедшем на границе Таджикистана и Афганистана, Грузии и Азербайджана. Сейсмологи зафиксировали подземные толчки магнитудой более 5.
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Катастрофы , Происшествия , ИТАР-ТАСС , Индонезия
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