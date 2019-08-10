Ливень подтопил многоквартирные дома в селе в Приморье

ВЛАДИВОСТОК , 10 авг — РИА Новости. Три многоквартирных дома подтопило в селе Новостройка в Приморье после ливней, сообщает региональный главк МЧС РФ

"Девятого августа в селе Новостройка Пожарского района в результате выпадения обильных осадков произошло подтопление грунтовыми водами в подвалах трех многоквартирных домов", — говорится в сообщении.

Чтобы не произошло замыкание, отключено электроснабжение пяти многоквартирных домов.

Из Лесозаводска и Спасска-Дальнего для откачки воды направлены пожарно-насосные станции. Экскаватор расчистит и углубит водоотводные кюветы и траншеи придомовых территорий.

Тропический шторм «Франциско», смещаясь вдоль южного побережья Приморья, ночью в четверг принес в регион до 60% месячной нормы осадков. Ему на смену в пятницу пришел не менее сильный атмосферный фронт с ливнями.