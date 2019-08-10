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В Индии в результате наводнений погибли более 100 человек 

РИА Новости + ещё 17 2 часа назад
Фото: © REUTERS / SIVARAM V
Более 100 человек погибли в трех индийских штатах в результате наводнений, вызванных сильными ливнями, передает агентство Синьхуа.
Ранее сообщалось, что не менее 17 человек стали жертвами муссона в южном индийском штате Керала, а в западном штате Махараштра от непогоды погибли 16 человек.
По данным агентства, число погибших в Керале возросло до 51 человека, более 100 тысяч жителей были эвакуированы. В штатах Махараштра и Карнатака погибли 29 и 24 человек соответственно.
В конце июня в южные и западные регионы Индии пришли муссонные ливни, что привело к затоплению целого ряда населенных пунктов. По оценкам специалистов, нынешний муссон стал для Индии одним из самых разрушительных за последние 10 лет.
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Катастрофы , Происшествия , Наводнение , Синьхуа , Индия
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