Число жертв муссона на юге Индии увеличилось до 35, пишут СМИ

Число жертв муссона в южном индийском штате Керала увеличилось до 35 человек, сообщает журнал India Today.

Ранее сообщалось о 17 погибших, 22 тысячах эвакуированных.

По данным издания, также 27 человек пострадали, семеро числятся пропавшими без вести. Также 40 человек могут быть заблокированными под обломками, образованными крупными оползнями.

Рейсы в международном аэропорту Кочин были отложены до 15.00 по местному времени (12.30 мск) в воскресенье. Девятнадцать поездов были отменены в штате из-за сильных ливней.

В конце июня в южные и западные регионы Индии пришли муссонные ливни, что привело к затоплению целого ряда населенных пунктов. По оценкам специалистов, нынешний муссон стал для Индии одним из самых разрушительных за последние 10 лет.