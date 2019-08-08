С. Собянин сообщил о штормовом предупреждении до вечера пятницы и призвал москвичей быть осторожными

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о штормовом предупреждении до вечера 9 августа и призвал жителей столицы быть осторожными. Об этом он написал в Twitter.

«Горожане привыкли к сообщениям о непогоде, к ливням, ветру и грозе. Но с вечера сегодняшнего дня до вечера пятницы чрезвычайно серьезное штормовое предупреждение: шквалистое усиление ветра до 20-25 м/с», — написал мэр.

С. Собянин подчеркнул, что в таких погодных условиях очень важно соблюдать осторожность и следить за сообщениями экстренных служб.