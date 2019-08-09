Пострадавшие при взрыве в Архангельской области находятся в тяжелом состоянии

Накануне на военной базе под Северодвинском Архангельской области прогремел взрыв. Известно, что это произошло после детонации боеприпасов. На базе проходили испытания жидкостной реактивной двигательной установки. При взрыве пострадали три человека, а двое скончались. В настоящее время трое находятся в местной больнице. Врачи наблюдают за состоянием пострадавших и оценивают его как тяжелое. Однако их жизни ничего не угрожает, сообщил ТАСС источник в экстренных службах Архангельской области.

«Трое в тяжелом состоянии, но жизни всех пострадавших военнослужащих и гражданских специалистов ничего не угрожает», — отметил источник.

Ранее «ФедералПресс» писал, после ЧП в воинской части в Архангельской области местные жители начали массово скупать йод. Известно, что граждане опасаются радиации. Однако по словам губернатора региона, жизни населения ничего не угрожает. Радиационный фон в норме. Эвакуация жителей не требуется. К вечеру, 8 августа в двух городах Архангельской области пропал медицинский препарат.