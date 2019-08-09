Появилась версия причины взрыва на военном полигоне под Северодвинском

Акваторию рядом с военным полигоном в Архангельской области , где произошли взрыв и пожар, могли закрыть из-за разрушения ракеты. Об этом «Коммерсанту» рассказал один из военных моряков.

По словам источника, взрыв мог произойти из-за того, что топливо — несимметричный диметилгидразин (гептил) — соединилось с окислителем. В результате токсичное вещество могло оказаться в воде, поэтому доступ к акватории рядом с полигоном закрыли.

Ограничения также нужны для того, чтобы военные смогли без помех обнаружить и собрать уцелевшие фрагменты разрушенной техники для проведения экспертиз и расследования причины взрыва, пояснил моряк.

Военный отметил, что ракеты падали в море и раньше. При этом, после подобных случаев всегда судоходство в районе аварии было ограничено. Примерно через месяц концентрация гептила в воде становится безопасной, добавил он.

Ранее взрыв на военном полигоне связали с испытаниями мобильной пусковой установки для гиперзвуковой ракеты «Циркон». По их словам, испытания ракетного вооружения, предположительно, данной установки, проводились в июле текущего года недалеко от села Ненокса, где и расположен 45-й государственный центральный морской испытательный полигон ВМФ России.