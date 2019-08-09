Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Появилась версия причины взрыва на военном полигоне под Северодвинском 

Lenta.ru + ещё 14 40 минут назад
Фото: Алексей Никольский / РИА Новости
Акваторию рядом с военным полигоном в Архангельской области, где произошли взрыв и пожар, могли закрыть из-за разрушения ракеты. Об этом «Коммерсанту» рассказал один из военных моряков.
По словам источника, взрыв мог произойти из-за того, что топливо — несимметричный диметилгидразин (гептил) — соединилось с окислителем. В результате токсичное вещество могло оказаться в воде, поэтому доступ к акватории рядом с полигоном закрыли.
Ограничения также нужны для того, чтобы военные смогли без помех обнаружить и собрать уцелевшие фрагменты разрушенной техники для проведения экспертиз и расследования причины взрыва, пояснил моряк.
Военный отметил, что ракеты падали в море и раньше. При этом, после подобных случаев всегда судоходство в районе аварии было ограничено. Примерно через месяц концентрация гептила в воде становится безопасной, добавил он.
Ранее взрыв на военном полигоне связали с испытаниями мобильной пусковой установки для гиперзвуковой ракеты «Циркон». По их словам, испытания ракетного вооружения, предположительно, данной установки, проводились в июле текущего года недалеко от села Ненокса, где и расположен 45-й государственный центральный морской испытательный полигон ВМФ России.
Взрыв на полигоне в Архангельской области в 30 километрах от Северодвинска произошел в четверг, 8 августа во время испытания жидкостной реактивной двигательной установки. Устройство также загорелось. Пожар начался на корабле при проведении работ гражданскими специалистами. По последним данным, в результате взрыва погибли два специалиста Министерства обороны России, пострадали шесть человек — сотрудники ведомства и предприятия-разработчика.
Последние новости
В Москве экстренно прервали эфиры федеральных каналов из-за шторма Зеленский отказался подписывать совместный с Варфоломеем документ Опубликованы объяснения Кадырова перед дагестанцами
Комментарии2
Катастрофы , Армия , Министерство обороны , Архангельская Область , Северодвинск
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Мир обвинили в нежелании забирать Крым у России25
«Секрет»: Что известно о ЧП на полигоне21
Голодными не летали: как менялась еда в космосе
Трамп раскритиковал Макрона за переговоры с Ираном2
Искусственный интеллект поможет найти пропавших
Видео
01:47
Алибасов потребовал 100 млн за отравление
Шоу-бизнес
00:59
Взрыв реактивного двигателя: что произошло под Архангельском
Происшествия Погода
00:28
ЧП в Домодедово: Самолёт сбил фонари при взлёте
Происшествия
03:02
Врач в колонии: россиянка заявила о выжившем Круге
Общество
00:50
150 страниц доказательств: Алибасов подал иск против «Крота»
Шоу-бизнес
05:38
Начался новый штурм резиденции Атамбаева
В мире СНГ
03:35
В музее «Гараж» пропал кот-символ
Новости Москвы
00:55
Появились сообщения об угрозе нового взрыва под Ачинском
Происшествия
00:18
Взрыв прогремел в военной части под Архангельском
Происшествия
02:00
«Либеральная *****»: Лебедев объяснил «отъезд из России»
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение