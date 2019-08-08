Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Предсказано катастрофическое извержение вулкана 

Lenta.ru 31 минуту назад
Фото: S. Conway / USGS
По данным геологической службы США, в будущем может произойти катастрофическое извержение гавайского вулкана Килауэа. Причиной станет наличие воды в нижней части кратера. Об этом сообщает издание Live Science.
Наблюдения показали, что скопившаяся в кратере вода образует три водоема неизвестной глубины, самый большой из которых имеет ширину от 11 до 14 метров. Пруды сформировались благодаря трещинам в скалах, через которые просачивается вода. В прошлом году крупные извержения Килауэа привели к тому, что кратер опустился на 300 метров, что подвергло его воздействию грунтовых вод.
По мнению исследователей, рано или поздно пруды соединяться, образовав озеро. При извержении поднимающаяся магма превратит скопившуюся воду в пар, при этом произойдет взрыв, который выбросит в воздух большое количество пород и пепла. Объем магмы также может вырасти из-за появления множества газовых пузырьков, что увеличит силу взрыва. Может произойти любой из сценариев или даже комбинация обоих.
Несмотря на высокую вероятность катастрофического извержения, маловероятно, что оно произойдет в ближайшем будущем, так как пока в водоемах мало воды.
Последние новости
Начался второй штурм резиденции Атамбаева Сознавшийся в убийстве Круга киллер задушил двух сокамерников Начался штурм резиденции Алмазбека Атамбаева
Комментарии
Катастрофы , Происшествия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Глава областного ГУВД Киргизии впал в кому
Путин полностью завладел телеэфиром20
Атамбаев выступил с обращением4
На Сталина требуют завести уголовное дело
Что станет с наследством Аллы Вербер
Видео
02:15
Турция обещала не признавать Крым российским
В мире Конфликты
01:25
В дом экс-президента Атамбаева ворвался спецназ
Происшествия
01:29
В России может появиться пятый военный округ
Армия Войска
02:27
Умерла вдова «товарища Сухова»
Общество
00:37
Эрдоган указал Зеленскому верный путь
В мире Украина
05:11
Пока вы не уснули: зачем Зеленский позвонил Путину
В мире
06:23
«Новые данные о крушении МН 17 докажут невиновность РФ»
Происшествия
00:50
У резиденции Атамбаева произошел взрыв
СНГ Происшествия
05:30
Раскрыты обстоятельства убийства Михаила Круга
Происшествия Криминал
00:50
Появилось видео штурма резиденции Атамбаева
СНГ Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение