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За сутки уровень воды в Амуре достиг почти 5 метров 

Вести.Ru + ещё 2 2 часа назад
Фото: Вести.Ru
Пресс-служба ГУ МЧС России по Хабаровскому краю сообщила, что за сутки уровень воды в Амуре поднялся на 18 сантиметров, достигнув 476 сантиметров.
На островах Дачный, Кабельный и Большой Уссурийский в зоне подтопления оказались 330 дачных участков, сообщает ТАСС.
По данным Дальневосточного Гидрометцентра, в течение двух суток ожидается дополнительный подъем уровня воды до 40 сантиметров.
В большинстве районов Хабаровского края из-за паводков введен режим чрезвычайной ситуации.
По предварительным прогнозам, гребень смещающегося паводка на реке Амур подойдет к Хабаровску к 12-14 августа.
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Катастрофы , Происшествия , МЧС , ИТАР-ТАСС , Хабаровский Край
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