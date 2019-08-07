За сутки уровень воды в Амуре достиг почти 5 метров

На островах Дачный, Кабельный и Большой Уссурийский в зоне подтопления оказались 330 дачных участков, сообщает ТАСС.

По данным Дальневосточного Гидрометцентра, в течение двух суток ожидается дополнительный подъем уровня воды до 40 сантиметров.

В большинстве районов Хабаровского края из-за паводков введен режим чрезвычайной ситуации.

По предварительным прогнозам, гребень смещающегося паводка на реке Амур подойдет к Хабаровску к 12-14 августа.