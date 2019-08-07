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Число дачных участков в зоне подтопления в Хабаровском крае возросло до 330 

РИА Новости + ещё 3 1 час назад
Фото: © Пресс-служба ДВРЦ МЧС РФ
Количество участков, оказавшихся в зоне подтопления в Хабаровском крае, за сутки увеличилось до 330, сообщается на сайте ГУ МЧС России по региону.
Ранее в МЧС сообщали о 250 участках, находящихся в зоне паводка.
"Продолжается рост воды в реке Амур у города Хабаровска. На островах Дачный, Кабельный и Большой Уссурийский в зоне подтопления находятся порядка 330 дачных участков", — говорится в сообщении.
Уточняется, что уровень воды в реке Амур у Хабаровска вырос на 18 сантиметров, в ближайшие сутки ожидается дополнительный подъем уровня воды на 30-40 см.
Власти Хабаровского края в понедельник ввели режим ЧС из-за паводка во всем регионе.
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Катастрофы , Происшествия , МЧС , Хабаровский Край
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