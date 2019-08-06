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Люди просто испарились: кто выжил в Хиросиме 

Рамблер 2 часа назад
74 года назад, около 8 часов утра по местному времени бомбардировщик В-29 произвёл сброс атомной бомбы на центр Хиросимы. От первого в истории атомного взрыва за один день погибли около 100 тысяч человек. Те кто пережил бомбардировку страдали от ран и лучевой болезни. К концу 1945 года число жертв составило почти 150 тысяч.
Хиросима была выбрана не случайно. Деревянные здания, отсутствие холмов, низкая застройка — все это делало город идеальным полигоном для демонстрации нового оружия.
Ранним утром 6 августа 1945 года японские ПВО заметили приближение к Хиросиме небольшой группы боевых самолетов США. Японское командование приняло решение не осуществлять их перехват. К концу войны японцы испытывали острую нехватку топлива и самолетов. Поэтому американский бомбардировщик B-29 «Энола Гэй» под управлением полковника Пола Тиббетса беспрепятственно пролетел над центром города и сбросил на него четырехтонную урановую бомбу под названием "Малыш".
Мощность взрыва составила 13 килотонн в тротиловом эквиваленте. Было уничтожено либо сильно повреждено до 90% городских зданий. В городе на территории 12 кв. км возник огненный смерч.
Спустя три дня США уничтожили Нагасаки.
В 2018 году в живых оставалось около 150 тысяч жертв атомных бомбардировок.
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Катастрофы , Фото
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