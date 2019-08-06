Стал известен масштаб разрушений рядом с горящим складом боеприпасов

Дома и здания в селе Каменка Красноярского края получили серьезные разрушения от разлетевшихся осколков после взрывов на складе боеприпасов. Об этом сообщили в докладе главе региона Александру Уссу, передает «Интерфакс».

«Разрушения серьезные, окна повылетали, двери тоже — часть повылетала… Здания стоят, но осколками посекло очень», — сообщил представитель Министерства обороны.

5 августа взрывы прогремели на территории артиллерийской части в селе Каменка Красноярского края. По последним данным, пострадали девять человек. Из пострадавших от взрыва районов началась эвакуация.

Известно, что на складе, где это произошло, находится свыше 40 тысяч снарядов калибра 125 и 152 миллиметра. Очевидцы сообщают, что взрывы продолжаются, и местные жители массово покидают город Ачинск на автомобилях.