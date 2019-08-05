Паводок в Приамурье начинает отступать

Число подтопленных паводком жилых домов в Приамурье за сутки сократилось с 92-х до 54-х. Восстановлено 39 участков дорог общей протяженностью 93 километра. В некоторых районах области уровень воды падает — так, в Тулуне он опустился на 30 сантиметров ниже критической отметки.