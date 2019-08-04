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Вода уходит из затопленных иркутских городов 

Вести.Ru + ещё 8 2 часа назад
Фото: www.vesti.ru
Уровень реки Ия в Иркутской области снизился ниже критической отметки в семь метров. Вода уходит из города Тулун и других населенных пунктов района.
Спасатели МЧС и военные помогают жителям ликвидировать последствия наводнения. Они делают прививки, обеззараживают воду и привозят продукты, расчищают улицы и дворы от мусора и завалов.
Еще подразделения Минобороны разбирают аварийные дома, которые уже не получится отремонтировать, но только в том случае, если есть документы, подтверждающие плачевное состояние здания.
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Катастрофы , Пожары , Министерство обороны , МЧС , Иркутская Область , Тулун
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