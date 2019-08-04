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Паводок в Приангарье: вода ушла из 13 населенных пунктов 

Вести.Ru + ещё 2 2 часа назад
Фото: www.vesti.ru
Вода ушла из 13 населенных пунктов Иркутской области, сообщили в МЧС. Спасатели и военные откачивают воду из подвалов жилых домов, помогают просушивать помещения и оказывают помощь пострадавшим жителям.
В труднодоступные поселки гуманитарные грузы доставляют с помощью авиации. Так, военнослужащие Центрального округа привезли в посёлок Октябрьск-2 почти две с половинной тонны продуктов и воду.
Населенный пункт находится в сорока километрах от Тулуна и в нем проживают 350 семей, передает телеканал "Россия 24".
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Катастрофы , Иркутская Область
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