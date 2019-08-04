Паводок в Приангарье: вода ушла из 13 населенных пунктов

Вода ушла из 13 населенных пунктов Иркутской области , сообщили в МЧС. Спасатели и военные откачивают воду из подвалов жилых домов, помогают просушивать помещения и оказывают помощь пострадавшим жителям.

В труднодоступные поселки гуманитарные грузы доставляют с помощью авиации. Так, военнослужащие Центрального округа привезли в посёлок Октябрьск-2 почти две с половинной тонны продуктов и воду.

Населенный пункт находится в сорока километрах от Тулуна и в нем проживают 350 семей, передает телеканал "Россия 24".