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Число подтопленных подворий в Приамурье превысило 1,2 тыс. 

ТАСС 23 минуты назад
Фото: ТАСС
Число подтопленных дождевым паводком подворий в Приамурье возросло за сутки с 962 до 1235, сообщается в субботу на сайте регионального главка МЧС.
"За минувшие сутки увеличилось число подтопленных подворий до 1235", — говорится в сообщении.
В результате прохождения дождевого паводка на территории области в 41 населенном пункте остаются подтопленными 337 частных жилых домов. За минувшие сутки вода ушла из 112 домов в Мазановском районе, там остаются в воде 256 жилых дома.
По данным ведомства, от разлившейся воды в области пострадали 52 участка автомобильных дорог. Без транспортного сообщения остаются 23 населенных пункта, без электроснабжения — 11 населенных пунктов.
Из населенных пунктов, попавших в зону подтопления, эвакуированы 2583 человека, в том числе 908 детей. В пунктах временного размещения находятся 422 человека, из них 184 ребенка.
В ликвидации последствий прохождения дождевого паводка задействовано 829 человек, 175 единиц техники, 32 плавательных средства.
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