Жителей деревни в Канаде эвакуируют из-за ЧП с поездом с химикатами

Фото: © Flickr / Halton Region EMS

Жители деревни Ирвайн канадской провинции Альберта обязаны эвакуироваться из-за схода поезда с рельсов, так как есть опасность воздействия химикатов, сообщается в заявлении, опубликованном на официальном сайте службы оповещения о чрезвычайных ситуациях провинции. "Из соображений безопасности все жители, проживающие в радиусе 7 километров от деревни Ирвайн, должны немедленно покинуть район", — говорится в заявлении. Как отмечается в заявлении, жители могут подвергнуться воздействию химикатов. Телеканал CBC News добавляет, что в районе Сайпресс, в котором расположена деревня, объявлено чрезвычайное положение.