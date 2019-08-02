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Площадь природных пожаров в Якутии превысила 1,2 млн га 

BFM.RU + ещё 5 22 минуты назад
Фото: РИА Новости
Площадь природных пожаров в Республике Саха (Якутия) превысила 1,2 млн га, сообщается в пятницу на сайте регионального главка МЧС, передает ТАСС.
«На территории Республики Саха (Якутия) действует 123 природных пожара на общей площади 1215960 га», — говорится в сообщении.
Специалисты тушат 17 природных пожаров на территории девяти районов, из них три локализовано. Большая часть пожаров — 106 — находится в зоне контроля. За ними ведется наблюдение, их состояние контролируют с помощью информационной системы дистанционного мониторинга Рослесхоза. Тушение этих пожаров приостановлено из-за отдаленности.
Для стабилизации ситуации в регион вылетит самолет Ил-76 МЧС России из Читы, добавили в ведомстве. Пожары тушат 787 человек и 119 единиц техники. С четверга в Якутии введен режим ЧС в лесах регионального характера.
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Катастрофы , Пожары , Рослесхоз , МЧС , ИТАР-ТАСС , Республика Саха (Якутия)
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