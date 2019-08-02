В МЧС призвали дачников Хабаровска готовиться к паводку

МЧС рекомендовали владельцам дачных и жилых домов в зонах возможного подтопления в ближайшее время снять свой урожай, поднять ценные вещи на возвышенности или вывезти с участка домой, и покинуть зону подтопления. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС по Хабаровскому краю.

«У дачников осталось всего несколько ближайших дней, чтобы беспрепятственно выкопать, собрать и вывезти свои овощи на теплоходах, предпринять меры по сбережению своего имущества», — отметили в ведомстве.

Уточняется, что, по состоянию на утро 2 августа, уровень реки Амур достиг отметки 391 см, поднявшись на 22 см за сутки. При этом ближайшие двое суток ожидается дальнейший подъем еще на 60-70 см.

В ведомстве добавили, что в связи со сложившейся обстановкой вода стала подходить близко к дачным участкам, а на некоторые уже и зашла, на островной территории города — островах Дачный, Кабельный, Большой Уссурийский.

Ранее в Комсомольске-на-Амуре ввели режим ЧС в связи с ожидаемым приходом паводка.

Кроме того, режим чрезвычайной ситуации был введён в 16 других муниципальных образованиях Хабаровского края после обильных осадков и подъёма уровня воды в реках.