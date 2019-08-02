Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В МЧС призвали дачников Хабаровска готовиться к паводку 

RT на русском 2 часа назад
Фото: ТАСС
В МЧС рекомендовали владельцам дачных и жилых домов в зонах возможного подтопления в ближайшее время снять свой урожай, поднять ценные вещи на возвышенности или вывезти с участка домой, и покинуть зону подтопления. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС по Хабаровскому краю.
«У дачников осталось всего несколько ближайших дней, чтобы беспрепятственно выкопать, собрать и вывезти свои овощи на теплоходах, предпринять меры по сбережению своего имущества», — отметили в ведомстве.
Уточняется, что, по состоянию на утро 2 августа, уровень реки Амур достиг отметки 391 см, поднявшись на 22 см за сутки. При этом ближайшие двое суток ожидается дальнейший подъем еще на 60-70 см.
В ведомстве добавили, что в связи со сложившейся обстановкой вода стала подходить близко к дачным участкам, а на некоторые уже и зашла, на островной территории города — островах Дачный, Кабельный, Большой Уссурийский.
Ранее в Комсомольске-на-Амуре ввели режим ЧС в связи с ожидаемым приходом паводка.
Кроме того, режим чрезвычайной ситуации был введён в 16 других муниципальных образованиях Хабаровского края после обильных осадков и подъёма уровня воды в реках.
RT на русском: последние новости
Землетрясение магнитудой 6,8 произошло у берегов Чили В Тулуне уровень реки Ия начал снижаться В МЧС рассказали о паводковой ситуации в Хабаровском крае
Комментарии
Катастрофы , МЧС , Хабаровск
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Порошенко поведал о провале плана Путина59
Найдена связь между разводами и ипотекой5
Россия предложила США и НАТО мораторий100
Медведева «достала ситуация» с подрядчиками36
Ефремов обратился к главе МВД253
Видео
00:59
Пьяные женщины пытались уехать от полиции в Уфе
Происшествия
03:08
Ползавший по Трампу жук рассмешил пользователей сети
В мире США
00:02
Сириец в Германии убил мечом уроженца Казахстана
Криминал В мире
02:31
Москвичам начали устанавливать умные электросчетчики
Новости Москвы
01:58
Российский дым накрыл США
Происшествия Пожары
00:22
Россия отреагировала на предложение Трампа
Политика
04:12
«Варикоз пора лечить»: в Сети раскритиковали фото Зеленского
В мире Украина
01:20
Симоньян анонсировала «харакири в прямом эфире»
Общество
00:41
Трамп назвал главного союзника США вне НАТО
В мире Войска
00:50
Медведев поручил выявить умышленные поджоги леса
Политика Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение