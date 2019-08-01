В МЧС поблагодарили США за предложение помощи в тушении лесных пожаров

РФ БЛАГОДАРНА США ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПОМОЩИ В ТУШЕНИИ ПОЖАРОВ В СИБИРИ, НЕ ИСКЛЮЧАЕМ ВОЗМОЖНОСТИ ИМ ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ — МЧС РИА НОВОСТИ