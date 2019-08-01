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В МЧС поблагодарили США за предложение помощи в тушении лесных пожаров 

РИА Новости + ещё 10 56 минут назад
Фото: РИА Новости
РФ БЛАГОДАРНА США ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПОМОЩИ В ТУШЕНИИ ПОЖАРОВ В СИБИРИ, НЕ ИСКЛЮЧАЕМ ВОЗМОЖНОСТИ ИМ ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ — МЧС
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Катастрофы , Пожары , МЧС , РИА Новости , США
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