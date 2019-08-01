«Не видно даже номер»: обломки вертолета найдены в ХМАО

Спасатели обнаружили в Нижневартовском районе ХМАО разбившийся вертолет, опознать который пока невозможно. Об этом сообщает «Интерфакс».

По данным сотрудника пресс-службы регионального управления МЧС, поступила информация о нахождении обломков в районе Ачимовского месторождения, на место был отправлен вертолет из Нижневартовского центра организации воздушного движения.

Летчики обнаружили хвостовую балку вертолета, предположительно, Ми-6, которая «настолько старая, что заржавела, и даже номер бортовой нельзя различить, видна только последняя цифра», пояснил изданию представитель МЧС