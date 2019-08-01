Спасатели обнаружили в Нижневартовском районе ХМАО разбившийся вертолет, опознать который пока невозможно. Об этом сообщает «Интерфакс».
По данным сотрудника пресс-службы регионального управления МЧС, поступила информация о нахождении обломков в районе Ачимовского месторождения, на место был отправлен вертолет из Нижневартовского центра организации воздушного движения.
Летчики обнаружили хвостовую балку вертолета, предположительно, Ми-6, которая «настолько старая, что заржавела, и даже номер бортовой нельзя различить, видна только последняя цифра», пояснил изданию представитель МЧС.
В свою очередь начальник пресс-службы ГУ МЧС России по ХМАО — Югре Вадим Симоненко рассказал РЕН ТВ, что «в течение 20 лет в данном районе никаких происшествий с воздушными судами не было».