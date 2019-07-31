Названа основная версия катастрофы SSJ-100

Названа основная версия крушения SSJ100 в Шереметьево

Ошибка пилотов признана основной причиной крушения самолета Sukhoi Superjet 100 в московском аэропорту Шереметьево . Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в следственных органах.

Источник отметил, что следствие по делу может продлиться еще год-полтора, это связано с необходимостью проведения комплекса летных и авиационно-технических экспертиз.

«Однако уже сейчас с полной уверенностью можно сделать вывод, что летное происшествие произошло по вине пилотов», — подчеркнул собеседник агентства.

14 июня Межгосударственный авиационный комитет (МАК) опубликовал предварительный отчет о причинах ЧП с самолетом SSJ-100 в Шереметьево. В нем говорилось, что после попадания молнии в борт самолета пилот счел ситуацию штатной и принял решение вернуться в Шереметьево, несмотря на срабатывание сигнализации о необходимости уйти на второй круг.

5 мая в аэропорту Шереметьево загорелся самолет Sukhoi Superjet 100. Он направлялся из Москвы в Мурманск, но в течение получаса развернулся и совершил аварийную посадку в аэропорту вылета. Во время посадки самолет несколько раз ударился о землю и загорелся. На борту находились 78 человек, 41 погиб.