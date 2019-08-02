В Иркутской области 42 населенных пункта остаются подтопленными

В конце июня в Иркутской области произошло наводнение. Погибли 25 человек. За время паводка было подтоплено почти 11 тысяч жилых домов, 49 участков дорог, разрушено и повреждено 22 моста. В конце июля в Приангарье началась вторая волна паводка. Из-за подъема уровня воды в реках Кирей, Ия, Олха, Катаржанка, Солзан, Харлахта, Ока, Тойсук, Хорка в зону подтопления попали жители восьми районов региона. На 1 августа, в зоне подтопления находились 44 населенных пункта.

"Второго августа в 42 населенных пунктах Иркутской области остаются подтопленными 2775 приусадебных участков, 1683 дома с населением 1847 человек, из них 482 ребенка, четыре социально значимых объекта, 16 участков автомобильных дорог", — говорится в сообщении.

Электроснабжение отключено в восьми населенных пунктах с населением 1736 человек. Уровень воды в реке Ия в городе Тулуне составляет 9 метров 22 сантиметра при критической отметке 7 метров.