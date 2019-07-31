Это происходит. Мир готовится к экологической катастрофе

73% россиян, принявших участие в опросе Аналитической службы Рамблера, уверены в том, что в ближайшем будущем произойдет экологическая катастрофа, которая разрушит весь мир.

20% респондентов затрудняются ответить на вопрос относительно того, будет ли экологическая катастрофа на Земле.

7% опрошенных настроены решительно, поскольку различными способами готовятся противостоять ей. Они считают, что катастрофы не случится, поскольку вместе мы (люди) — сила.

Всего в опросе приняли участие 7 760 человек.

Земляне потребили уже все природные ресурсы, которые планета способна восстановить в 2019 году. Об этом сообщил международный аналитический центр Global Footprint Networ.

В публикации отмечается, что в результате перерасхода ресурсов на Земле происходит эрозия почвы, исчезают леса, загрязняются моря и океаны, вымирают биологические виды. Все это ускоряет глобальное изменение климата.