Пассажирский самолет врезался в фонарный столб во время взлета

Пассажирский самолет австралийской авиакомпании Cobham Aviation врезался в фонарный столб при взлете. Об этом сообщает Daily Mail.

Инцидент произошел в международном аэропорту города Перт , когда самолет c 62 пассажирами на борту вылетал в австралийский округ Голдфилдс-Эсперанс.

Туристы рассказали, что из-за столкновения они почувствовали сильный толчок, однако никто из находившихся в самолете не пострадал.

Позже представители авиакомпании подтвердили инцидент.