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В Китае четыре горняка погибли в результате взрыва на шахте 

Российская Газета + ещё 4 1 час назад
Фото: РИА Новости
В результате взрыва на угольной шахте китайской провинции Гуйчжоу погибли четыре горняка, еще трое остаются заблокированными под землей. ЧП произошло в среду днем в городе Лянъянь.
В момент происшествия в шахте находились 11 горняков. Троих удалось сразу спасти, однако еще восемь оставались под землей, пишет РИА Новости, ссылаясь на местные власти.
Утром в четверг спасатели подняли на поверхность еще пять человек. Четверо были признаны погибшими, одного горняка госпитализировали. В данный момент под землей остаются еще три шахтера.
На месте аварии продолжаются спасательные работы. Специалисты выясняют причины взрыва.
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Катастрофы , Пожары , РИА Новости , Китай
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