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В большинстве районов Хабаровского края из-за разлива рек ввели режим ЧС 

ТАСС + ещё 8 1 час назад
Фото: РИА Новости
Власти ввели режим чрезвычайной ситуации практически во всех районах Хабаровского края, за исключением северных, из-за сильных дождей и разлива рек. Об этом сообщается во вторник в оперативной сводке ГУ МЧС России по региону.
"В течение суток режим введен в связи с выпадением обильных осадков и подъемом уровня воды на реках края на всей территории Хабаровского края, в границах 17 муниципальных образований: город Хабаровск, Комсомольск-на-Амуре, Амурский, Бикинский, Ванинский, Верхнебуреинский, Вяземский, имени Лазо, имени Полины Осипенко, Комсомольский, Нанайский, Николаевский, Советско-Гаванский, Солнечный, Тугуро-Чумиканский, Ульчский, Хабаровский районы", — говорится в сводке.
В Хабаровский край, как сообщалось, на этой неделе придут циклоны из Амурской области и Китая. Ожидается выпадение от 25 мм до 60 мм осадков, что усугубит паводковую обстановку в регионе.
Из Амурской области к Хабаровскому краю смещается гребень дождевого паводка на Амуре. К Хабаровску он подойдет ориентировочно к 6 августа. Прогнозируемый уровень воды у краевой столицы при этом может составить 550-600 см, при отметке неблагоприятного явления 450 см, опасного — 600 см. При этом уровне ожидается подтопление дачных участков и домовладений, расположенных на островной части города Хабаровска, а также на низинных участках местности. В ближайшие двое суток ожидается подъем уровня воды в реке на 60-70 см.
Подтопления в регионе отмечаются в Тугуро-Чумиканском и имени Лазо районах. Вода зашла в дома и на дворовые участки. Сообщалось об около 50 подтопленных домах.
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Комментарии
Катастрофы , Полина Осипенко , Комсомольск-На-Амуре , Хабаровск , Хабаровский Край
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