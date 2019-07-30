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Федеральная трасса «Сибирь» перекрыта из-за паводка 

News.ru + ещё 6 3 часа назад
Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look
Движение по дороге Р-255 временно приостановлено в районе моста через реку Ия в городе Тулун.
Уровень воды в реке поднялся до 940 сантиметров, превысив, таким образом, критическую отметку более чем на два метра. Объехать Тулун автомобилисты могут через Братский район, сообщает администрация города.
Как писал News.ru ранее, спасатели эвакуируют в пункты временного размещения жителей города Байкальск Иркутской области из-за подмыва дамбы левого берега реки Харлахта. Из опасных районов вывезено около 150 человек.
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Катастрофы , Погода , Новости Сибири , Тулун
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