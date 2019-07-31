Подъем уровня воды в реке Ие в Тулуне прекратился

За последние два часа показатели не изменились и составили 11,25 метра.

По информации на шесть утра по местному времени (01:00 по московскому) уровень воды в реке Ие в Тулуне Иркутской области не изменился за последние два часа, и составил 11,25 метра.

Весь день во вторник, 30 июля, вода прибывала больше, чем на 20 см, каждые два часа. Но к восьми вечера эти показатели начали постепенно снижаться. В четыре утра уровень воды поднялся за два часа всего на 1 сантиметр, а в шесть утра цифра в 11,25 метра осталась без изменений.

При этом еще днем, на сайте администрации города, специалисты Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды предупреждали о повышении уровня воды до отметки 11,50 метра и затоплении населенных пунктов в пойме реки.

Вторая волна подтоплений в Тулуне началась вечером в воскресенье, когда уровень воды в реке Ие превысил критическую отметку в 7 метров. Когда вода поднялась до 9,65 метра, была перекрыта федеральная трасса «Сибирь» в районе моста через реку Ия. Были эвакуированы люди, остановлена работа котельных. В связи с затоплением, были введены дополнительные поезда между станциями Тулун — Азей, изменены маршруты автобусов.