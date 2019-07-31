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Глава Якутии взял под личный контроль лесные пожары в республике 

Авторадио + ещё 9 1 час назад
Фото: Р-Спорт
Работа по тушению лесных пожаров в Якутии продолжается, ситуация под контролем, заявил глава региона Айсен Николаев на личной странице в Instagram. Он отметил, что на подмогу из Хабаровского края прибыл самолёт БЕ-200, который уже совершил 15 сбросов в Хангаласском районе и далее проводит свою работу в Сунтарском районе. По информации Минэкологии республики, Якутии дополнительно выделили 68 миллионов рублей на приобретение лесопожарной техники.
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Катастрофы , Пожары , Лесные пожары в Якутии , Айсен Николаев , Республика Саха (Якутия)
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