ООН готова помочь Китаю в спасательных операциях из-за оползня

ООН готова в случае необходимости оказать помощь Китаю в поисковых и спасательных операциях в связи с оползнем, который сошел на юго-западе страны, говорится в заявлении заместителя официального представителя генсека организации Фархана Хака.

Оползень сошел в уезде Шуйчэн городского округа Люпаньшуй в прошлый вторник в 21.20 (16.20 мск). Стихийное бедствие нанесло ущерб 23 домохозяйствам, при этом более 20 построек, включая жилые дома, оказались полностью погребены под землей.

Поиски не прекращались все выходные. По состоянию на утро понедельника в больницах все ещё остаются 11 человек, получивших травмы разной степени тяжести, 13 числятся пропавшими без вести. В поисково-спасательной операции принимают участие пожарные, спасатели, военные, полиция, добровольцы из числа местных жителей, привлечены собаки.