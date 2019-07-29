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ООН готова помочь Китаю в спасательных операциях из-за оползня 

РИА Новости 52 минуты назад
Фото: Reuters
ООН готова в случае необходимости оказать помощь Китаю в поисковых и спасательных операциях в связи с оползнем, который сошел на юго-западе страны, говорится в заявлении заместителя официального представителя генсека организации Фархана Хака.
Оползень сошел в уезде Шуйчэн городского округа Люпаньшуй в прошлый вторник в 21.20 (16.20 мск). Стихийное бедствие нанесло ущерб 23 домохозяйствам, при этом более 20 построек, включая жилые дома, оказались полностью погребены под землей.
Поиски не прекращались все выходные. По состоянию на утро понедельника в больницах все ещё остаются 11 человек, получивших травмы разной степени тяжести, 13 числятся пропавшими без вести. В поисково-спасательной операции принимают участие пожарные, спасатели, военные, полиция, добровольцы из числа местных жителей, привлечены собаки.
"Генеральный секретарь приветствует проведение правительством Китая поисково-спасательных операций. В случае необходимости ООН готова поддержать эти усилия", — отмечается в заявлении Хака.
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Катастрофы , В мире , ООН , Китай
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