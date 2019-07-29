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Число жертв оползня на юго-западе Китая выросло до 38 человек 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Число жертв оползня в китайской юго-западной провинции Гуйчжоу выросло до 38 человек, еще 13 числятся пропавшими без вести, сообщает в понедельник Центральное телевидение Китая.
Ранее сообщалось о 26 погибших и 25 пропавших без вести.
Оползень сошел в уезде Шуйчэн городского округа Люпаньшуй в прошлый вторник в 21.20 (16.20 мск). Оползень нанес ущерб 23 домохозяйствам, при этом более 20 построек, включая жилые дома, оказались полностью погребены под землей.
Поиски не прекращались все выходные. По состоянию на утро понедельника в больницах все ещё остаются 11 человек, получивших травмы разной степени тяжести. В поисково-спасательной операции принимают участие пожарные, спасатели, военные, полиция, добровольцы из числа местных жителей, привлечены собаки.
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