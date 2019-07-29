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Ситуация в Иркутской области снова осложнилась 

Вести.Ru 19 минут назад
Фото: www.vesti.ru
Там опять затопило и так уже пострадавший от наводнения город Тулун. За минувшие сутки выпала почти месячная норма осадков.
В реке Ие уровень воды превысил критическую отметку на полметра, поднявшись до 752 см. Опасная ситуация и в соседних районах, там реки уже вышли из берегов.
Росгвардия направила туда дополнительные силы.
Наводнение из-за дождей реки в Иркутской области началось в конце июня. Погибли 25 человек, без вести пропали семь. За время паводка было подтоплено 107 населенных пунктов, почти 11 тысяч жилых домов. Наибольший ущерб стихия нанесла городам Нижнеудинск и Тулун.
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Катастрофы , Росгвардия , Иркутская Область , Тулун
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