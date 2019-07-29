Ситуация в Иркутской области снова осложнилась

Там опять затопило и так уже пострадавший от наводнения город Тулун . За минувшие сутки выпала почти месячная норма осадков.

В реке Ие уровень воды превысил критическую отметку на полметра, поднявшись до 752 см. Опасная ситуация и в соседних районах, там реки уже вышли из берегов.

Росгвардия направила туда дополнительные силы.

Наводнение из-за дождей реки в Иркутской области началось в конце июня. Погибли 25 человек, без вести пропали семь. За время паводка было подтоплено 107 населенных пунктов, почти 11 тысяч жилых домов. Наибольший ущерб стихия нанесла городам Нижнеудинск и Тулун.