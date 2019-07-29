В Благовещенске возводят дамбы для защиты от паводка

Благовещенске Амурской области возводят заградительные дамбы для защиты от дождевого паводка, сообщается на сайте администрации города.

«Ведутся работы по сооружению заградительных дамб в местах потенциального выхода воды из Зеи на территорию города. По последнему прогнозу прохождения паводка, предоставленному амурским Гидрометцентром, в ближайшие два дня река Зея в районе Благовещенска подойдет к отметке «неблагоприятные явления» с последующим переходом к 1 августа на отметку «опасные явления», — говорится в сообщении.

Накануне в Амурской области был объявлен режим чрезвычайной ситуации регионального значения, в регионе эвакуированы более тысячи человек.

По данным метеорологов, из-за быстрого подъема воды в реках есть угроза подтопления ряда населенных пунктов.

Ранее сообщалось, что уровень воды в Амуре за сутки поднялся на полтора метра. В ближайшие дни четырем районам Приамурья угрожает паводок. Благовещенск большая вода достигнет 30 июля.