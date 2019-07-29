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В Благовещенске возводят дамбы для защиты от паводка 

Мир24 + ещё 11 43 минуты назад
Фото: ТАСС
В Благовещенске Амурской области возводят заградительные дамбы для защиты от дождевого паводка, сообщается на сайте администрации города.
«Ведутся работы по сооружению заградительных дамб в местах потенциального выхода воды из Зеи на территорию города. По последнему прогнозу прохождения паводка, предоставленному амурским Гидрометцентром, в ближайшие два дня река Зея в районе Благовещенска подойдет к отметке «неблагоприятные явления» с последующим переходом к 1 августа на отметку «опасные явления», — говорится в сообщении.
Накануне в Амурской области был объявлен режим чрезвычайной ситуации регионального значения, в регионе эвакуированы более тысячи человек.
По данным метеорологов, из-за быстрого подъема воды в реках есть угроза подтопления ряда населенных пунктов.
Ранее сообщалось, что уровень воды в Амуре за сутки поднялся на полтора метра. В ближайшие дни четырем районам Приамурья угрожает паводок. Благовещенск большая вода достигнет 30 июля.
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Катастрофы , Амурская Область
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