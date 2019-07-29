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Уровень воды в реке Ия стремительно растет 

Вести.Ru + ещё 34 2 часа назад
Фото: Кирилл Шипицин/ТАСС
По состоянию на 23:00 по московскому времени в Иркутской области в районе города Тулун уровень воды в реке Ия составил 910 сантиметров, прибавив за последние два часа 25 сантиметров.
Как сообщалось, при первой волне максимальный уровень воды в реке достигал в Тулуне отметки 1387 сантиметров. Тогда были эвакуированы 835 человек, 887 жилых домов были подтоплены.
В минувшее воскресенье, 28 июля, в Тулуне началась эвакуация людей. Жители находящихся под угрозой нового подтопления деревень Уйгат и Кривуша также покинули свои дома. В общей сложности эвакуировано более тысячи человек, сообщает ТАСС.
Вызванные сильными дождями паводки обрушились на Иркутскую область в конце июня. Наиболее сильно пострадал город Тулун, где уровень воды в Ие понимался почти до 14 метров, что в два раза превышает критическую отметку.
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Катастрофы , ИТАР-ТАСС , Тулун
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