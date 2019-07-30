Новые паводки в Сибири. Чего ждать от второй волны?

Спутниковые снимки июньского наводнения в городе Тулуне Иркутской области впечатляют — в плохом смысле. 19 июня — город на 40 тысяч человек среди зеленых полей и темно-зеленых лесов, раскинувшийся по обе стороны вьющейся реки Ия. 29 июня — центр и восточную часть Тулуна будто бы закрасили коричневой краской. Вглядываешься и понимаешь, что это не схема пострадавших районов — это в прямом смысле затопленный водой город, только крыши где-то торчат. Итоги — тысячи затопленных участков, унесенные потоком дома и десятки погибших. Вот что рассказывает житель Тулуна Николай, чей дом унесло потоком:

«Виноват тот, кто не предсказал, что такой будет уровень воды. То есть речка достаточно большая, бывает, вода идет с верховий там по двое, по трое суток. Все надеялись, что вот дамба у города есть, да, она выдерживает уровень воды 10 метров. По итогам почти 14 метров получилось. Никогда такой воды не было. Как объясняют власти, они рассчитывали на уровень воды, который был в 1984 году. Ездила пожарная машина, в громкоговоритель объясняли, что так и так, необходима эвакуация, уровень воды поднимается, возможно затопление. Мы думали, что наводнение будет, что, скорее всего, перевалит вода, но не думали, что будут дома уплывать. Мы даже часть вещей оставили на крыше, собак оставили на крыше и уехали. Думали, что вода, как всегда, придет и уйдет. А дома что будут уплывать, даже не думали. Ну, дом уплыл в неизвестном направлении. Где собаки, никто не знает».

Причина гибели десятков жителей Тулуна поначалу оставалась неясной. То ли вода прорвала защитную дамбу, чего власти в принципе могли не ожидать, то ли просто перетекла через нее — а вот это гидрологи не могли не спрогнозировать. На самом деле дамба в Тулуне ограничивает русло только в месте крутого изгиба реки — как бортик на повороте бобслейной трассы или горки в аквапарке. Когда же уровень воды превысил критическую отметку, нельзя было не понимать, что город будет затоплен. Да и сама дамба подвела, продолжает житель Тулуна Иван.

«В одном месте ее подмыло, размыло там, где одно время назад ее чуть-чуть уменьшили, уровень дамбы, чтобы достать технику из воды, они там загнали ее неправильно. А потом за собой они это не прибрали. И вот сейчас из-за этого в единственном месте вода прошла раньше, чем они ожидали. Они говорили, что выдержит 10 метров, но вода пошла раньше, потому что они эту дыру не залатали. У них было бы больше, может быть, времени на эвакуацию. А потом да, из 10 метров дамбы было 13,5 метра общего уровня воды».

Точность прогнозирования паводков и наводнений определяется двумя факторами. Во-первых, это изученность региона и наличие измерительных постов выше по течению реки. Во-вторых, это время — чем дальше прогноз, тем меньше точность. О том, можно ли было начать эвакуацию в Тулуне заблаговременно, рассуждает гидролог, специалист по наводнениям Михаил Болгов.

Михаил Болгов, гидролог, специалист по наводнениям: «Что касается Тулуна, то там, конечно, можно решать задачу оперативного прогноза. Вот буквально, наверное, сутки. Поскольку есть наблюдательные посты выше по течению. Вода течет сверху вниз. Если мы знаем, сколько воды притекло наверху, то тогда мы можем рассчитать с учетом скорости добегания, когда она придет вниз, и дать прогноз. Но это заблаговременность небольшая. Как правило, это часы/сутки. Только вот в основном предупреждения „спасайтесь, кто может!“, если катастрофический сценарий. А вот с большей заблаговременностью, вот именно для дождевых паводков мы эту задачу решаем с большой погрешностью».

Сейчас населенные пункты в Иркутской и Амурской областях, где снова объявлен режим чрезвычайной ситуации, находятся в том же положении, что и Тулун накануне июньской трагедии. Ряд деревень и поселков уже в процессе эвакуации, в том числе и сам Тулун.