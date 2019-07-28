Эксперты объяснили, почему на Земле участились землетрясения

Отдаление Луны от Земли замедляет вращение нашей планеты, а это в свою очередь приводит к более частым и сильным землетрясениям, заявил Мэтью Фанк из Лаборатории реактивного движения NASA . Об этом сообщает Daily Express.

«Гравитация Луны создает на Земле приливные волны, которые пытаются вращаться с той же скоростью, что и остальная часть планеты. По мере того как она движется впереди Луны, спутник пытается оттянуть ее назад. Это и замедляет вращение Земли», — объяснил Фанк.

По словам ученых, сейчас ежегодно луна отдаляется от Земли на четыре сантиметра. Замедление скорости вращения нашей планеты может спровоцировать более сильные землетрясения. Ученые пока не могут объяснить этот процесс, по их предположениям, «побочные эффекты» могут быть связаны с изменениями в ядре Земли.

Роджер Билхэм из Университета Колорадо в Боулдере и Ребекка Бендик из Университета Монтаны в Мизуле изучили историю землетрясений магнитудой 7 и более, которые произошли начиная с 1900 года.

В итоге они выделили около пяти периодов, во время которых планета переживала от 25 до 30 сильных землетрясений ежегодно. Как оказалось, именно в это время скорость вращения Земли снижалась.

«Взаимосвязь между вращением Земли и землетрясениями значительна. В дальнейшем возможно увеличение числа интенсивных землетрясений», — добавили ученые.