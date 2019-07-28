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На юге Чили разлилось около 40 тысяч литров нефтепродуктов 

РИА Новости + ещё 4 48 минут назад
Фото: globallookpress.com
Около 40 тысяч литров нефтепродуктов разлилось на юге Чили, начато расследование инцидента, сообщают военно-морские силы страны.
"В субботу, 27 июля, был получен звонок от компании CAP (крупнейшая горнодобывающая компания Чили) с сообщением о разливе около 40 тысяч литров дизельного топлива в 250 километрах на северо-западе от Пуэрто-Наталес", — сообщается в Twitter ВМС.
Пуэрто-Наталес — город на юге Чили, буквально окруженный национальными парками, самый известный из которых Торрес-дель-Пайне. Это также удобная стартовая точка для путешествия по Огненной земле и Патагонии.
К месту происшествия отправлены два корабля со специалистами с целью контроля и смягчения нанесенного ущерба.
Кроме того, начато расследование инцидента, на борту одного из судов находятся представители прокуратуры, которые начнут предварительное расследования причин разлива.
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Катастрофы , Войска , Экология , Генпрокуратура РФ , Чили
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