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Из-за паводка в Приамурье эвакуируют людей 

Вести.Ru 52 минуты назад
Фото: ГУ МЧС России по Амурской области
По данным регионального главка МЧС России, в Амурской области, где из-за паводка был объявлен режим ЧС, эвакуированы около тысячи человек. Подтопление угрожает 21 населенному пункту в пяти районах, всего планируется эвакуировать около 3 тысяч человек
Как сообщалось, в минувший четверг в Амурской области был введен режим чрезвычайной ситуации. Причиной стал вызванный обильными осадками паводок, приведший к подтоплению ряда территорий. Как ожидается, пик паводка придет 27 июля.
Гребень паводка пройдет по четырем районам Приамурья за пять дней: вслед за Мазановским районом он подойдет к Серышевскому, Свободненскому, Белогорскому и Благовещенскому районам. В настоящее время в муниципальных образованиях готовятся встретить стихию. Так, в Благовещенском районе восстановлены дамбы в селе Владимировка, такие же работы пройдут в селах Усть-Ивановка и Каникурган.
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Катастрофы , Амурская Область
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