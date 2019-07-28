Сертификаты на жилье получили 30 семей из зоны наводнения в Иркутской области

"От 418 семей документы [заявление на получение сертификата] приняты, 30 семьям сертификаты уже выданы", — отметил губернатор.

Как сообщалось ранее, сертификаты на приобретение жилья пострадавшим от паводка жителям начали выдавать 19 июля. Использовать их граждане могут для покупки жилой площади в любом населенном пункте Иркутской области. Суммы рассчитаны исходя из количества членов в каждой семье, установленных законодательством социальных норм, а также из расчета стоимости 1 кв. м площади (не более 45 тыс. рублей). По соцнормам одиноко проживающему гражданину положено 33 кв. м жилплощади, 42 кв. м на семью из двух человек, по 18 кв. м на каждого члена в семье из трех человек.

В конце июня из-за дождей реки в Иркутской области вышли из берегов, в девяти районах в 109 населенных пунктах было подтоплено 10,9 тыс. жилых домов, в которых проживали 42,7 тыс. человек. Также были подтоплены 11 тыс. приусадебных участков, 86 социально значимых объектов, 49 участков автомобильных дорог, повреждены 22 автомобильных моста. Погибли 25 человек, семь числятся пропавшими без вести. В пострадавших от паводка населенных пунктах продолжается ликвидация последствий.