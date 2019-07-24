В Краснодаре загорелся автобус

Отмечается, что в 17.16 на пульт диспетчера Краснодарского пожарно-спасательного гарнизона поступила заявка о возгорании автобуса по улице Ростовское шоссе.

"В 17.29 на место прибыли первые пожарно-спасательные подразделения. В 17.40 — локализация пожара, в 17.45 — ликвидация. Погибших и пострадавших в результате происшествия нет. На момент возгорания людей в автобусе не было", — говорится в сообщении.

Уточняется, что на месте работали шесть человек личного состава, две единицы техники и оперативная группа местного пожарно-спасательного гарнизона.