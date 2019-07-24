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В Краснодаре загорелся автобус 

РИА Новости 1 час назад
Автобус горел в Краснодаре, спасатели потушили возгорание, погибших и пострадавших нет, сообщает ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
Отмечается, что в 17.16 на пульт диспетчера Краснодарского пожарно-спасательного гарнизона поступила заявка о возгорании автобуса по улице Ростовское шоссе.
"В 17.29 на место прибыли первые пожарно-спасательные подразделения. В 17.40 — локализация пожара, в 17.45 — ликвидация. Погибших и пострадавших в результате происшествия нет. На момент возгорания людей в автобусе не было", — говорится в сообщении.
Уточняется, что на месте работали шесть человек личного состава, две единицы техники и оперативная группа местного пожарно-спасательного гарнизона.
В УМВД РФ по Краснодару РИА Новости сообщили, что информации о пожаре в автобусе не поступало.
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Катастрофы , Пожары , МЧС , МВД , РИА Новости , Краснодар , Краснодарский Край
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