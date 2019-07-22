Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Кубань готовится к наводнению 

News.ru 2 часа назад
Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look
Сводные отряды ЮВО приведены в повышенную готовность из-за угрозы подтоплений на Кубани.
В регионе объявлено штормовое предупреждение, при грозах возможны порывы ветра до 20 метров в секунду. Прогнозируется возникновение чрезвычайных ситуаций в связи с подъёмом уровня рек, передаёт РИА Новости.
В Краснодаре на данный момент уже подтоплены 29 жилых домов и некоторые автодороги. Помощь населению готовы оказывать 300 военнослужащих и 50 единиц техники.
Как писал News.ru ранее, участок трассы федерального значения Чита — Хабаровск закрыт для проезда в районе Сковородино Амурской области из-за размыва дорожного полотна.
News.ru: последние новости
Молния убила больше трёх десятков человек в Индии Вакцинация жителей зоны паводка в Иркутской области завершена Наивысший уровень опасности объявлен в Японии из-за ливней
Катастрофы , Новости регионов , Новости Кубани , Наводнение , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Зеленский сделал заявление после звонка Путину44
«Это катастрофа для будущего Украины»268
Украинская оппозиция разругалась из-за «грязной» борьбы6
ФСБ задержала майора МЧС на совещании у мэра1
Школьница родила посреди экзамена
Видео
01:09
Сторонник Зеленского разругался со старушкой на выборах
Украина В мире
03:56
Появились данные экзит-поллов на выборах в Раду
В мире Конфликты
21:58
Стало известно о смерти президента Туркменистана
СНГ В мире
00:20
«Проблема» Зеленского ужаснула Скабееву
Политика В мире
05:04
Грузия столкнулась с новой проблемой из-за России
В мире Кавказ
01:22
Иран отказался отпускать задержанных на танкере россиян
В мире
00:49
Украинские военные подорвались у Счастья
В мире Украина
00:31
Между Москвой и Петербургом встали «Сапсаны»
Происшествия Другое
04:53
В ДНР заявили о срыве перемирия
В мире
04:44
Boeing вернулся в Москву из-за пожара
Происшествия Пожары
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение