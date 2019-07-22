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В Индии более тридцати человек погибли во время грозы 

РИА Новости + ещё 1 25 минут назад
Фото: globallookpress.com
В результате ударов молний в штате Уттар-Прадеш на севере Индии 32 человека погибли, 13 пострадали, сообщает телеканал NDTV со ссылкой на заявление властей.
Ранее сообщалось, что по меньшей мере девять человек, в том числе восемь детей, погибли, более десятка получили ранения во время грозы в одном из селений северного индийского штата Бихар. Инцидент произошел в пятницу днем.
Как отмечается, в воскресенье всего погибли 32 человека. Среди погибших было по семь человек в городе Канпур и в округе Фатехпур, пятеро умерли в городе Джханси на юге штата, четыре жертвы в стихии было зафиксировано в Джалауне, три — в округе Хамирпур, два человека погибли в районе города Газипур, и по одной жертве грозы было в городах Джанпур, Пратапгарх, Канпур и Читракут.
Отмечается также, что днем ранее в штате в результате удара молнии скончался один человек, а двое других умерли от укусов змей 18 и 20 июля.
Главный министр штат Уттар-Прадеш Йоги Адитьянатх выразил соболезнования по поводу гибели людей и дал распоряжение местным властям о возмещении каждой семье погибших по 400 тысяч рупий (около 5,8 тысячи долларов). Он также дал указание чиновникам обеспечить необходимое лечение для пострадавших.
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Комментарии
Катастрофы , Происшествия , Индия
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