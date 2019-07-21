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В Калифорнии нашли кладбище самолетов Boeing 737 Max 

РИА Новости + ещё 5 1 час назад
Фото: EPA
В логистическом аэропорту Южной Калифорнии в Викторвилле обнаружили «кладбище» с проблемными самолетами Boeing 737 Max. Об этом сообщил британский таблоид Daily Mail.
На стоянке аэропорта припаркованы более 35 лайнеров авиакомпании Southwest Airline. Самолеты будут стоять на приколе до снятия запрета на полеты воздушных судов данного типа.
Полеты 737 МАХ приостановлены в США и многих других странах после того, как два таких авиалайнера разбились. В марте Boeing 737 МАХ авиакомпании Ethiopian Airlines, на борту которого находились 157 человек, потерпел крушение недалеко от эфиопского города Дэбрэ-Зэйт. В ноябре 2018 года разбился такой же самолет индонезийской Lion Air.
После катастрофы около 20 стран закрыли свою территорию для пролета самолетов этой модели, многие авиакомпании приостановили эксплуатацию Boeing 737 МАХ 8. В США Федеральное авиационное управление ввело запрет на эксплуатацию этой модели. В ходе расследования причин происшествия были выявлены возможные ошибки в работе системы коррекции маневрирования (MCAS). Компания Boeing занимается устранением этих недочетов и обновила программу обучения пилотов.
Boeing 737 MAX — новейшее поколение самолетов Boeing 737. Эксплуатация воздушных судов этой серии началась в 2017 году. Модель стала самым продаваемым самолетом в истории компании.
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Комментарии
Катастрофы , Происшествия , Boeing , США
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