Погода в Японии: ливневые дожди привели к эвакуации 110 тысяч человек

Ливневые дожди, обрушившиеся на юго-западные районы Японии на фоне прохождения тайфуна "Данас", привели к отмене 14 авиарейсов; эвакуация в регионе объявлена для более чем 110 тысяч человек, еще почти 245 тысяч человек получили рекомендации об эвакуации, свидетельствуют данные телеканала NHK.

В частности, эвакуация объявлена для ряда районов в префектурах Хиросима на юго-западе главного японского острова Хонсю и Фукуока на острове Кюсю. Здесь объявлен 4-й уровень угрозы из пяти, принятых в Японии., что означает необходимость скорейшей эвакуации.

Кроме этого, почти 245 тысяч человек в городе Куруме префектуры Фукуока получили рекомендации об эвакуации.

Продолжительные ливневые дожди повышают риск оползней и разливов рек.