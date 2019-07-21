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Погода в Японии: ливневые дожди привели к эвакуации 110 тысяч человек 

РИА Новости + ещё 18 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Ливневые дожди, обрушившиеся на юго-западные районы Японии на фоне прохождения тайфуна "Данас", привели к отмене 14 авиарейсов; эвакуация в регионе объявлена для более чем 110 тысяч человек, еще почти 245 тысяч человек получили рекомендации об эвакуации, свидетельствуют данные телеканала NHK.
В частности, эвакуация объявлена для ряда районов в префектурах Хиросима на юго-западе главного японского острова Хонсю и Фукуока на острове Кюсю. Здесь объявлен 4-й уровень угрозы из пяти, принятых в Японии., что означает необходимость скорейшей эвакуации.
Кроме этого, почти 245 тысяч человек в городе Куруме префектуры Фукуока получили рекомендации об эвакуации.
Продолжительные ливневые дожди повышают риск оползней и разливов рек.
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Катастрофы , Азия , Погода , Новости и события Запада , Япония
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