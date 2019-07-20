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Самолет вышел из строя, рухнул в океан и попал на видео 

Lenta.ru 36 минут назад
Фото: Кадр видео
Самолет вышел из строя и рухнул в океан в курортном городе Оушен-Сити, штат Мэриленд, США. Кадры произошедшего публикует The Sun.
На видео маленький белый самолет на большой скорости снижается и падает в воду в нескольких метрах от пляжа. Люди бросаются из океана на берег, некоторые начинают снимать происходящее на камеры смартфонов.
По словам очевидцев, отдыхающих на пляже охватила паника. «С нашего угла казалось, что он падает прямо на пляж. Мы перепугались и подумали: о боже, сейчас он задавит чью-то семью», — рассказала находившаяся на месте происшествия Шарлотта Хигдон.
Пилотом самолета оказался 23-летний Тревор Х. Дейл из Вирджинии. Ему удалось выбраться наружу и выплыть на берег. Кроме него на борту никого не было.
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Катастрофы , Оушен-Сити , США
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