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В Сербии рухнул военный вертолет 

РИА Новости 31 минуту назад
Фото: РИА Новости
Вертолет Gazelle ВВС Сербии потерпел аварию в ходе тренировочного полета в четверг вечером, два члена экипажа избежали тяжелых ранений, сообщило министерство обороны страны.
Инцидент произошел около 19.10 (20.10 мск) примерно в 200 километрах к югу от Белграда близ деревни Рутевац в муниципалитете Алексинац.
"При очередной летной тренировке и отработке посадки вне аэродрома произошло повреждение вертолета Gazelle HO-42 из 98-й авиационной бригады Военно-воздушных сил и ПВО", — говорится в сообщении.
Уточняется, что в вертолете находились два члена экипажа, у которых "после первичного осмотра не было выявлено тяжких ранений и их жизни вне опасности".
Причины аварии не называются.
В то же время сербские электронные СМИ распространили фотографию с места происшествия, на которой виден сильно поврежденный вертолет, лежащий посреди поля на правом борту.
Легкие многоцелевые вертолеты Gazelle достались сербской армии в наследство от социалистической Югославии. Различные модификации этих машин производилась с 1978 года по французской лицензии на заводе в боснийском Мостаре.
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Катастрофы , Министерство обороны , Сербия
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