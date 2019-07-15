Серия недавних землетрясений в Калифорнии — только начало, более разрушительное землетрясение произойдет в ближайшие два года в районе калифорнийского города Вентура. Такой прогноз в интервью РИА Новости дал генеральный директор Международного центра глобального мониторинга и прогноза сейсмической погоды, ведущий научный сотрудник Координационно-прогностического центра Института физики Земли РАН Самвел Акопян.
В начале июля в районе американского города Риджкрест в Калифорнии произошли два землетрясения, самые мощные за 25 лет — магнитудой 6,4 и 7,1. Двенадцатого июля в этом же районе произошло землетрясение магнитудой 4,9. При этом на американских картах сейсмической активности это место не было обозначено как потенциально опасное, несмотря на то, что специалисты ожидали сейсмическую активность в Калифорнии.